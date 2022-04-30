شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على شراء «ملابس العيد» بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المجمعات التجارية وأسواق المنطقة المنطقة الشرقية، إقبالًا كبيرًا، وحركة مستمرة لشراء الملابس والمستلزمات من قبل الأهالي والأفراد، استعدادًا لعيد الفطر المبارك حيث توافدوا صغارا وكبارا إلى معارض ومحال البيع.

وأوضح المواطن مصطفى الحبيب -أحد الزبائن الحاضرين لشراء ملابس العيد له ولأبنائه- أنه يحرص على أن يبدأ شراء ملابس ومستلزمات عيد الفطر من منتصف شهر رمضان المبارك؛ ليكون لديه متسع من الوقت للمفاضلة والاختيار بدقة من بين التشكيلات الواسعة المعروضة والأسعار. بدورها بيّنت المواطنة معالم الحبيب أن ملابس العيد هي المطلب الأول للأطفال منذ بداية شهر رمضان المبارك، فهي جزء من فرحتهم في العيد التي اعتادوا عليها؛ ليظهروا فيها مع أقرانهم من الأطفال في أبهى حلة، لذا فهي تحرص على أن توفرها لهم مع جميع المستلزمات الأخرى؛ لتكتمل فرحتهم وتبقى هذه اللحظات صورا جميلة في ذاكرتهم.