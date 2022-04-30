شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 مسلم جديد بـ«توعية جاليات الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مسؤولة العلاقات العامة بتنمية الموارد المالية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل سلوى البلوي: إن هناك 1400 شخص قد أسلموا في رمضان، وذلك ضمن جهود الجمعية في العمل الدعوي.

وأضافت: أطلقت الجمعية مشروع الدعوة الاستثماري، صدقة وأثر دائم، ودعت أفراد المجتمع للمساهمة فيه بهدف إسلام شخص جديد كل 30 دقيقة حول العالم، وبإمكان أفراد المجتمع التبرع لوقف الدعوة الاستثماري من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأوضحت أن الجمعية تستهدف تعليم المسلمين أصول دينهم وتعميق روابط الأخوة فيما بينهم والاهتمام الدعوي بالجاليات، والتواصل معهم والدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية، إضافة لمكافحة الانحراف الفكري وبيان آثاره وأضراره والعمل على تحقيق الطاعة لله، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر، والمحافظة على الفطرة، بدعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة وحمايتها وإحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتتها، وربط الناس بمنهج السلف الصالح وحماية المجتمع من الغلو والتطرف.

واختتمت: تنشط الجمعية في دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، وتعريفهم به، وبيان محاسنه لهم وإحياء روح الاعتزاز لدى المسلمين بالإسلام وتقوية صلتهم بالتاريخ والحضارة الإسلامية ونشر العلم النافع، وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا إضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات عنه واستخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم الشرعي.