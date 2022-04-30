الإرياني: مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة يومياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن مليشيا الحوثي تعمل بشكل يومي ومنظم على خرق الهدنة الأممية منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن مليشيا الحوثي تواصل منذ اللحظة الأولى ارتكاب الخروقات للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في مختلف جبهات القتال بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في جبهات القتال بمحافظات مارب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج.

وأكد الإرياني أن الخروقات تنوعت، بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 دفع بتعزيزات، و59 هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 استحداث قناصة، و7 استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومأرب.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة خروقات مليشيا الحوثي المتواصلة للهدنة برعاية أممية، والتي تؤكد نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض.