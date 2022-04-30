اخبار دوليه – تتحول من طائرة إلى سيارة في 10 دقائق.. تدشين قواعد للتدريب على قيادة السيارات الطائرة في بريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت شركة «بال-في» الهولندية، التي تسعى لبيع سيارات طائرة، قواعد لها في مدينتي كوفنتري وأوكسفورد بالمملكة المتحدة.

وتخطط الشركة الهولندية لتقديم عمليات تدريب للطيارين المحتملين في تلك القواعد، بعد اجتياز المراحل النهائية من الاختبارات وتأمين التراخيص.

وستبلغ تكلفة السيارة الطائرة «بال-في ليبرتي» نحو 314 ألف دولار، وتطمح الشركة الهولندية في أن تبدأ عمليات بيع هذا الطراز في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال ماركو فان دن بوش، رئيس الشؤون التجارية في الشركة، إن هذا الطراز من السيارات الطائرة ستروق للرجال والنساء المعجبين بشخصية جيمس بوند السينمائية.

وقال آندي وول، مدير المبيعات بالشركة، إنهم يعكفون على تصنيع السيارة الطائرة منذ 12 عاما، مضيفا: «أن الأمر بات وشيكا للغاية».

وحصلت الشركة بالفعل على ترخيص باستخدام المركبة على الطرق، لكنها لم تحصل بعد على ترخيص باستخدامها في السماء.

ويمكن للمركبة أن تتحول من طائرة خفيفة إلى سيارة في غضون 10 دقائق، وسيحتاج السائقون إلى رخصة طيران حتى يتمكنوا من قيادتها في الجو.

وفي حالة السير على الطرق، يمكن للمركبة ليبرتي أن تقطع مسافة 159 كيلومترا في الساعة. أما في حالة الطيران، فإن ليبرتي كطائرة دوّارة، تستطيع أن تقطع مسافة 180 كيلومترا في الساعة.