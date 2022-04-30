محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضيفة على برنامج “رامز موفي ستار”، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر، ويقدمه الفنان رامز جلال. وتعرضت الفنانة ميساء لصدمة داخل سيارة رامز موفي ستار، ودخلت في نوبة صراخ، قائلة: “لا لا، إيه ده؟” تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ودخلت ميساء مغربي في حالة بكاء ورعب خلال تنفيذ المقلب وازداد المقلب سوءا، بعدما هبت عاصفة ترابية شديدة. وصدر رد فعل عصبي من الفنانة المغربية تجاه رامز جلال، بعدما اكتشفت مقلبه، قائلة: “حرام عليك، ده مش أكشن ده تهريج”، وطالبته بالابتعاد عنها.

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