القبض على عدد من المتسولين يستعطفون المارة بإعاقتهم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتسولين في عدد من مناطق المملكة، أثناء ممارستهم أعمال التسول في بعض الشوارع، وأمام المساجد، والمحلات التجارية.

وأعلن الأمن العام ضبط مجهول من الجنسية اليمنية يستعطف المارة بإعاقته ويتسول بطريقة مباشرة في محافظة جدة، ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية النيجيرية تتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية.

وأضاف أنه تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية يتسول أمام أحد المجمعات التجارية، كما أُطيح بمقيم من الجنسية الباكستانية يتسول من المارة في الطرقات، وزائرة من الجنسية السورية تتسول أمام المحلات التجارية.

وتابع بأنه ألقي القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية تابع لإحدى شركات النظافة يتسول أمام أحد المحلات التجارية، ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية تتسول أمام أحد المساجد.

وأشار إلى أنه جرى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية يتسول أمام المحلات التجارية، ومواطن يتسول بطريقة مباشرة أمام أحد الصرافات البنكية، مؤكداً أن مكافحة التسول مسؤولية الجميع.