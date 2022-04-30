خادم الحرمين يؤدي صلاة التراويح بمكة ويشهد ختم القرآن في ليلة 29

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاة التراويح في مكة المكرمة. وشهد خادم الحرمين، ختم القرآن في ليلة 29 من شهر رمضان.

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