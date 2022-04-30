الرائي الخضيري: شروط رؤية هلال شوال مساء السبت غير متحققة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الفلكي والرائي السعودي عبدالله الخضيري أن شروط رؤية هلال شوال -الشرعية والعلمية- غير متحققة مساء السبت لسببين، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ16 دقيقة، وأن الاقتران المركزي بين الشمس بالقمر سيكون قبيل منتصف الليل الساعة 11:28 مساءً، ما يعني عدم وجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس.

وتفصيلاً، قال «الخضيري»: هلال شهر شوال لهذا العام شبيه إلى حد ما بهلال شهر شوال العام الماضي، إذ يجتمع الأمران في عدم تحقق الغروب بعد الشمس، والاقتران قبل غروبها، ونظرًا لدرجة شروق الشمس ودرجة غروبها ومسيرها في القبة السماوية والذي يقل مسار القمر عنها بمدة 22ث: 16د، إذ تقطع الشمس ما يقارب من 212 درجة والذي يكون القمر قد احتجب تحت الأفق ب 33: 3 درجة تقريبًا بعد غروب الشمس مباشرة لهذا لن يرى الهلال. وفقًا لصحيفة الخليج 365 السعودية.

وأضاف: «سيشرق القمر يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل الساعة الخامسة وست دقائق (5:06) إن شاء الله تعالى، قبل شروق الشمس بـ17 دقيقة، إذ تشرق الشمس الساعة (5:23) عند درجة 73 شمال الشرق».

وتابع «سيغرب القمر مساء السبت قبل الشمس بنحو 16 دقيقة في موقع المرصد بحوطة سدير في السعودية، وسيكون وضع القمر وقت غروب الشمس تحت الأفق بـ(3.33 درجات وثلث تقريبًا).

وأردف «سيحدث كسوف للشمس – غير مشاهد في الوطن العربي – وقت الاقتران المركزي والذي سيحدث إن شاء الله الساعة 11:28، وبناءً عليه فشروط دخول الشهر العلمية والشرعية غير متحققة مساء السبت، والله أعلم».