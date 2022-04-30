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خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة

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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (5) مخالفين لنظام البيئة، مواطن، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من...

271f6d7399.jpg‪مكة المكرمة: دوت الخليج
da85a8ef20.jpg28 رمضان 1443 هـ

انتحار صحفي مصري شنقا بمكتبه

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الخميس بأن صحفيا في جريدة "الأهرام" وضع حدا لحياته في مكتبه.وقالت إن الصحفي مصري عماد الفقي...

icon-byline.pngالقاهرة الوكالات
icon-clock.png28 رمضان 1443 هـ
جموع المصلين يؤدون صلاة العصر بالمسجد الحرام (واس)1443-09-28 هـ

التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصل خلال رمضان

وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.وبيَّن مدير الإدارة...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1443 هـ
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ضبط 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (5) أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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