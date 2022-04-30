خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (5) مخالفين لنظام البيئة، مواطن، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من... ‪مكة المكرمة: دوت الخليج ‪مكة المكرمة: دوت الخليج 28 رمضان 1443 هـ 28 رمضان 1443 هـ

انتحار صحفي مصري شنقا بمكتبه أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الخميس بأن صحفيا في جريدة "الأهرام" وضع حدا لحياته في مكتبه.وقالت إن الصحفي مصري عماد الفقي... القاهرة الوكالات القاهرة الوكالات 28 رمضان 1443 هـ 28 رمضان 1443 هـ

التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصل خلال رمضان وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.وبيَّن مدير الإدارة... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 رمضان 1443 هـ 28 رمضان 1443 هـ

ضبط 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (5) أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 28 رمضان 1443 هـ 28 رمضان 1443 هـ

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