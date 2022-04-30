محال الحلويات والمكسرات تشهد حركة تجارية مع قرب عيد الفطر بالحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس شهدت محال وأسواق الحلويات والمكسرات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إقبالا كبيرا من الزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم من الحلويات والمكسرات بمختلف أنواعها وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

كما كثفت الجهات الحكومية ممثلة في أمانة وتجارة المنطقة جولاتها الرقابية والتفتيشية على المحال والأسواق التجارية بمدينة عرعر وذلك للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع الإجراءات النظامية، والتحقق من صلاحية المنتجات ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب.

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