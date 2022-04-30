أمانة منطقة المدينة المنورة تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك من خلال توزيع الأعمال إلى جزئين رئيسين، بالمنطقة المركزية بشكل خاص والمدينة بشكلٍ عام .

وتتضمن الاستعدادات أعمال النظافة المستمرة، وتجهيز وصيانة وتهيئة الحدائق العامة وملاعب الأطفال والساحات العامة والخضراء للزوار والمتنزهين، بالإضافة إلى تخصيص فرق طوارئ لصيانة الحدائق وملاهي الأطفال على مدار الساعة، حيث يعمل لتحقيق ذلك ما يزيد عن ( 5428 ) من الكوادر البشرية المتخصصة ، و ( 650 ) معدة وآلية ، و ( 60 ) مراقباً ميدانيا.

كما أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لإقامة احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام، التي ستقام تحت عنوان ” فرحتكم أمانة ” بمنطقة رئيسة بحديقة الملك فهد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إلى جانب مشاركتها مع جمعية مراكز الأحياء لتجهيز أكثر من ثلاثين موقعاً لإقامة احتفالات الأحياء بعيد الفطر المبارك.

وأكدت “الأمانة” إعدادها برنامجاً متكاملاً، رُوعي فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية.