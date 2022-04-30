اخبار الخليج – البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابل بأفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابل بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، في عمل إرهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والدينية.

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا والشعب الأفغاني الصديق، فإنها تؤكد تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها.