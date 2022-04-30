اخبار الخليج – 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 485 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموافق 29 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2816 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9718604 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 379 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3419 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 485 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين563473. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 12 حالة.. وتحت العناية 3 حالات، وبلغ اجمالي الوفيات 1475 حالة وفاة.