المصلون يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس شهد المصلون في المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة، وامتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه والتوسعات مُنذ وقت مبكر بالمصلين والزوار من داخل وخارج المملكة، الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم.

وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار, وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام لجميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

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