شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا خدمات".. امتداد لسلسلة نجاحات في تقديم الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 140 خدمة في "توكلنا خدمات" تسهيلا لكافة جوانب حياة المستخدمين

- منظومة توكلنا رائدة التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

- سيقتصر تطبيق "توكلنا" على الخدمات المتعلقة بالجائحة

- "توكلنا خدمات" يشمل استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات

يأتي طلاق تطبيق "توكلنا خدمات" في إطار الخطوات التطويرية لمنظومة "توكلنا"، بهدف استدامة تقديم الخدمات الإلكترونية والوثائق الرقمية المعتمدة بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية تسهيلا لكافة جوانب حياة المستخدمين، لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.

ويعد تطبيق "توكلنا خدمات" أحد مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويأتي منسجما مع توجهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- على تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعتبر منظومة توكلنا رائدة التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيساهم إطلاقها تطبيق (توكلنا خدمات) في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة معتمدة عبر 40 شراكة استراتيجية.

كما تواصل منظومة توكلنا سلسلة النجاحات المتواصلة التي حققتها منذ إطلاق تطبيق توكلنا من خلال كسب ثقة أكثر من27 مليون مستفيد، ويعد إطلاقها لتطبيق "توكلنا خدمات" امتدادا لذلك في سبيل إثراء تجربة المستخدمين وخلق قيمة مضافة في مختلف جوانب حياتهم اليومية.

وبإطلاقها تطبيق "توكلنا خدمات"، عززت منظومة توكلنا القيمة المضافة للمستخدمين من خلال تنوع الخدمات بمختلف جوانب الحياة اليومية الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه، إذ ُيسهم التطبيق في تسهيل وصول المستخدمين للوثائق الحكومية وتسهيل تعاملاتهم وإجراءاتهم في كافة مناحي الحياة.

ويعكس نجاح منظومة توكلنا منذ بداية جائحة كورونا وحتى تحوله إلى تطبيق شامل للخدمات الإلكترونية؛ ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها، إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات الوطن الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل الحياة اليومية.

وسيستمر تطبيق توكلنا الحالي في تقديم خدماته الأساسية بموازاة تطبيق "توكلنا خدمات"، ولكنه سيقتصر على الخدمات المتعلقة بالجائحة مثل إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيا عند التنقل، والفحوصات واللقاحات المرتبطة بكورونا، والجواز الصحي، ومتطلبات السفر، وغيرها من الخدمات.