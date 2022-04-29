أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على أماكن بيع حلويات العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس كثفت ‎أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية التي تستهدف منشآت بيع الحلويات والمعجنات ضمن حملة ‎”وعيكم أمانة” وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وتواصل فرق الأمانة جهودها من خلال المراقبين والمراقبات المتخصصين، والفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة المحال الغذائية ووضع الملصقات التوعوية والتأكد من سلامة العاملين بها، بالإضافة إلى مراقبة مناطق تجمع المواطنين والزوار ومحال بيع حلويات العيد والمعجنات، للتأكد من تطبيق الاحترازات في الأسواق والمولات، وسلامة الشروط الصحية في المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية والتموينية، والتأكد من صلاحية الانتهاء.

وأشارت التقارير الصادرة من الأمانة إلى ارتفاع نسبة الالتزام وانحسار المخالفات، مما يؤكد نجاح حملتها التوعوية التي باتت تشكل عاملا مهما في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجال الغذاء.

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