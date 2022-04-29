الصدمة.. موظف سعودي يطرد سيدة من المحل بسبب “شكلها”

محمد بن مسعود - الدمام - وثقت حلقة اليوم من برنامج “الصدمة” ردة فعل عدد من المواطنين والمواطنات تجاه موظف سعودي يطلب من سيدة الخروج من محل تجاري لأنه عنصري.

وبدأ المشهد التمثيلي بظهور امرأة تؤدي دور زبونة داخل محل تجاري للملابس النسائية وأثناء استعراضها الملابس توجه لها شخص يقوم بدور موظف بالمحل وطلب منها الخروج والتوجه إلى محل آخر، قائلا: “هذا المكان ما يناسبك اطلعي برا”؛ وذلك بسبب اعتراضه على شكلها.

وكان عدد من الزبائن يتابعون الموقف وتدخل بعضهم للدفاع عن السيدة ووجهوا للموظف العديد من عبارات اللوم والاستنكار لما يقوم به مثل ” ما دخلك بشكلها.. هذي خلقة ربنا.. حرام عليك “.

وحاولت فتاة شراء لها ما تحتاجه فيما هددت فتاة أخرى الموظف بتقديم شكوى ضده إلى حقوق الإنسان.

وقبل تطور الموقف تدخل فريق عمل البرنامج وأخبروا المتسوقين أن ما حدث كان مشهد تمثيلي ضمن برنامج الصدمة. فيما أكد الزبائن أنهم تدخلوا لأن أسلوب الموظف كان غير مناسب.