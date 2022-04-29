ملاحظة الرياض تختتم برنامجي فوانيس وايجابي الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالشراكة مع جمعية معين لتأهيل النزيل مساء أمس البرامج الرمضانية “فوانيس ” و”ايجابي التدريبي ” والتي استفاد منها “100” نزيل من الأحداث المشمولين بالرعاية داخل الدار . اشتمل برنامج “ايجابي تدريبي” على تنظيم ثلاث دورات تدريبية عن الايجابية “الاولى ” عنوانها : كن إيجابياً ومحاورها :ما هو التفكير الإيجابي؟وما تعريف الإيجابية؟ صفات الشخصية الإيجابية؟هل الإيجابية فطرية أم مكتسبة؟والدوره الثانيه عنوانها: فن صناعة السعاده وتناولت تعريف صناعة السعادة والعوامل المساعدة في صنع السعادة واهم المكتسبات من السعادة اماالدوره الثالثه فعنوانها : الايجابية ومحاورها : التعامل مع مشكلات الحياة وكيفية مواجهة المشاكل بإيجابية وماهو التعامل الايجابي مع المشكلة كما تضمن البرنامج الثاني “فوانيس ” مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والأنشطة الجماعية اليومية مثل دوري كرة قدم وكرة طائرة والمشاركة في تنظيم الإفطارات الجماعية للنزلاء ومنسوبي الدار ويتخلل ذلك العديد من المسابقات والبرامج الترويحية المصاحبة .

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