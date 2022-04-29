الخارجية الروسية: لم يكن من حق أميركا دخول العراق وسوريا وقصف ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لم يكن من حق أميركا دخول العراق وسوريا وقصف ليبيا.

وأضاف في تصريحات لـ تلفزيون العربية، أن بلاده تعرف جيدا كيف ندافع عن وجودها ومهمتنا في سوريا، مؤكدا أن روسيا لم نستخدم أي مرتزقة “والسوريون منشغلون بأمورهم الخاصة”.

وأشار إلى أن بلاده هدفها حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من هجمات أوكرانيا، مؤكدًا أن أوكرانيا قتلت 14 ألف شخص في دونيتسك ولوغانسك خلال 8 سنوات.

وأردف في تصريحاته: “لا شك بأن الشعبين الروسي والأوكراني سيعيشان مجددا في سلام بينهما”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتمرير قوافل الإغاثة في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأوكرانيين “المتشددون” في ماريوبول يتجاهلون فتح ممرات إنسانية.

فميا حذر وزير الخارجية الروسي، مولدوفا من السعى للانضمام إلى الناتو وهذا لن يعزز أمنها، مشيرا إلى أت الغرب ديكتاتوريين ويهددون بمعاقبة من لا يتبنى سياستهم.

وبين وزير الخارجية الروسي، أنه لم تحصل “هستيريا” ضد تدخلات واشنطن سابقا كما يحصل الآن بحق موسكو، مشيرا إلى أن واشنطن تحركت لتواجه تهديدات على بعد 10 آلاف كلم.