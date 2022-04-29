روسيا: «عثرنا على مختبرات في أوكرانيا فيها عناصر مسببة لأمراض خطيرة»

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن العلاقات في الأمم المتحدة يجب أن تكون على مبدأ المساواة والسيادة، مشيرا إلى أن الأميركيين يهددون سفراء بحساباتهم المصرفية أو أبنائهم في الجامعات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم سلاح المساعدات لتفرض شروطها على الدول، لافتًا إلى أن فرنسا وألمانيا أسستا تحالف المدافعين عن التعددية خارج الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة قد تزول إذا استمر الغرب في إبعادها عن القضايا المهمة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لديها أدلة ووثائق من مراكز البحوث العلمية التابعة لأميركا في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه على الأمم المتحدة التركيز على أسلحة أوكرانيا البيولوجية والكيمائية.

وتابع: “عثرنا على مختبرات في أوكرانيا فيها عناصر مسببة لأمراض خطيرة”، مشيرا إلى أن الأميركيين دفعوا منغوليا لإقامة مختبرات بيولوجية على أراضيها.

وشدد على أن بلاده قدمت أدلة على انتهاك أوكرانيا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ترعى في أوكرانيا 30 مختبرا للأبحاث الجرثومية والبيولوجي.

وبين أن ردود أميركا حول مراكز البحوث العلمية التابعة لها في أوكرانيا غير صحيحة، وأن حديث “روسيا” عن مراكز البحوث العلمية التابعة لأميركا في أوكرانيا موثقة.

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ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن الناتو زود أوكرانيا بأسلحة يهدد مداها روسيا، مؤكدُا أن تحرك بلاده في أوكرانيا للرد على ما كان يحضره الناتو ضدها.