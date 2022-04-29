محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن العلاقات في الأمم المتحدة يجب أن تكون على مبدأ المساواة والسيادة، مشيرا إلى أن الأميركيين يهددون سفراء بحساباتهم المصرفية أو أبنائهم في الجامعات.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم سلاح المساعدات لتفرض شروطها على الدول، لافتًا إلى أن فرنسا وألمانيا أسستا تحالف المدافعين عن التعددية خارج الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة قد تزول إذا استمر الغرب في إبعادها عن القضايا المهمة.
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لديها أدلة ووثائق من مراكز البحوث العلمية التابعة لأميركا في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه على الأمم المتحدة التركيز على أسلحة أوكرانيا البيولوجية والكيمائية.
وتابع: “عثرنا على مختبرات في أوكرانيا فيها عناصر مسببة لأمراض خطيرة”، مشيرا إلى أن الأميركيين دفعوا منغوليا لإقامة مختبرات بيولوجية على أراضيها.
وشدد على أن بلاده قدمت أدلة على انتهاك أوكرانيا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ترعى في أوكرانيا 30 مختبرا للأبحاث الجرثومية والبيولوجي.
وبين أن ردود أميركا حول مراكز البحوث العلمية التابعة لها في أوكرانيا غير صحيحة، وأن حديث “روسيا” عن مراكز البحوث العلمية التابعة لأميركا في أوكرانيا موثقة.
أخبار قد تهمك
ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن الناتو زود أوكرانيا بأسلحة يهدد مداها روسيا، مؤكدُا أن تحرك بلاده في أوكرانيا للرد على ما كان يحضره الناتو ضدها.
قد يهمك أيضاً :-
- “سدايا” تُطلق تطبيق “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية
- ملاحظة الرياض تختتم برنامجي فوانيس وايجابي الرمضانية
- خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة قادماً من جدة
- الخارجية الروسية: لم يكن من حق أميركا دخول العراق وسوريا وقصف ليبيا
- أطفال منطقة الباحة يحيون الموروث الشعبي يوم “قريص”
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: «عثرنا على مختبرات في أوكرانيا فيها عناصر مسببة لأمراض خطيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.