أطفال منطقة الباحة يحيون الموروث الشعبي يوم “قريص”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحيا عدد من أطفال بعض القرى بمنطقة الباحة اليوم, الموروث الشعبي المعروف بيوم ” قريص” الذي اعتاد الأهالي إقامته كل عام في آخر جمعة من رمضان.

وجال الأطفال على منازل القرى وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويرددون أهازيج مقترنة بهذه المناسبة لجمع الحلويات والهدايا التي تُقدم لهم من قِبل كبار السن وربات البيوت.

وتهدف هذه المناسبة التي يطلق عليه الأهالي أيضا اسم” القلية ” واسم ” الفليتة ” إلى إشعار الأطفال بقرب حلول عيد الفطر المبارك وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، فيما حرص الكثير من الآباء على تشجيع أبنائهم لإحياء هذه العادة في المنطقة؛لترسخ مفهوم التواصل والعطاء بين أفراد المجتمع.

ورافقت عدسة “واس” الأطفال وهم يسلكون طرقات القرية مرورا بالمنازل وهم يرددون الأهازيج الشعبية.

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