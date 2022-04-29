رئيس تركيا يغادر جدة

غادر الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا جدة اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، و أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد بن يوسف الحربي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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