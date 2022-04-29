انتحار صحفي مصري شنقا بمكتبه

وقالت إن الصحفي مصري عماد الفقي انتحر شنقا في مكتبه بالطابق الرابع في مبنى جريدة "الأهرام" الشهير بوسط العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، في ظروف غامضة. وأمرت نيابة الأزبكية باستدعاء شهود عيان وزوجة الصحفي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المنتحر هو (54 عاما) صحفي في قسم الأخبار بجريدة "الأهرام" انتحر شنقا حيث سقط رأسه بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى الصحيفة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زملائه وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث. كما استدعت جهات التحقيق أسرة الصحفي لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الحادث.
ونقل الجثمان للمشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق
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