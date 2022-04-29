شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تنظم 6 فعاليات متنوعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن حزمة من الفعاليات المتنوعة المزمع تنظيمها خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، الهادفة إلى إضفاء طابع من البهجة والسرور في مختلف أرجاء العاصمة، وبما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز مشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية، ولجعل المجتمع نابضًا بالحيوية.

وتتضمن روزنامة أمانة الرياض تنظيم فعالية "عيدكم في حيكم"، التي ستقام في 8 حدائق عامة، هي حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، محمد القاسم، عكاظ، حي لبن، الدوح، الزهور، النهضة، الربيع الشرقي، إلى جانب فعالية "معايدة الأهالي" بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية، في حديقة حي الفلاح، وأرض حي النهضة، وجامع القفاري، وممشى تلال الموسى، وحديقة تلال الرياض، وحديقة المروج.

كما تشمل إقامة فعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وساحة الدوح للاحتفالات، ومتنزه الملك عبدالله بحي الملز، وحديقة المعالم، وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز، والساحة الرياضية بحي النخيل، بالإضافة إلى معايدة الأطفال في مصليات العيد، وتحديدًا في مصلى الفريان للعيد، ومصلى ديراب، وجامع الشيخ إبراهيم المسلم، وجامع الراجحي، وجامع النافع.

وتحتوي روزنامة أمانة الرياض على احتفالات للأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، وهي مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك سلمان، والأمير محمد بن عبدالعزيز، وقوى الأمن، والإمام عبدالرحمن الفيصل، والنقاهة.

وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف إبراز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، ووفقًا لإستراتيجية الأمانة الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان لقضاء أوقات ممتعة خلال العيد .

للاطلاع على روزنامة الفعاليات بمدينة الرياض:https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2feid.alriyadh.gov.sa%2fCel.pdf&umid=c046cbd8-ffce-4641-837a-e4bc8e602d81&auth=a44d8c9117996830c05b49c4ef5098064bd89b62-612be53bb9e363462b727ec3f5a5f0a7296829e2