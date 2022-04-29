شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مخالفين لتخزينهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (5) مخالفين لنظام البيئة، مواطن، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية؛لتخزينهم وبيعهم (370) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في محافظة جدة.

‏وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏وأكد المتحدث الرسمي أن عقوبة تخزين أو بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.