شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمن العام يضبط عددًا من المتسولين بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

حيث ضُبط في محافظة جدة على مجهول من الجنسية اليمنية يستعطف المارّة بإعاقته ويتسول بطريقة مباشرة، كما تم ضبط مخالِفة لنظام الحدود من الجنسية النيجيرية تتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية، ومقيمًا من الجنسية البنجلاديشية يتسول أمام أحد المجمعات التجارية.

كما ضبط الأمن العام مقيمًا من الجنسية الباكستانية يتسول بطريقة مباشرة من المارّة في الطرقات، وزائرة من الجنسية السورية تتسول أمام المحلات التجارية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يتسول أمام أحد المحلات.

وأوضح الأمن العام أنه ضبط مخالِفة لأمن الحدود من الجنسية التشادية تتسول أمام أحد المساجد، ومواطنًا يتسول أمام أحد الصرافات البنكية.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.