“سناب” تعلن طرح ميزات وتقنيات جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت شركة “سناب” الأمريكية خلال عرضها السنوي لأحدث التطورات التكنولوجية، عزمها طرح تقنيات وخصائص جديدة، لتسهيل إيجاد العلامات التجارية لتجارب تسوق عبر الواقع المعزز على تطبيقها الإلكتروني.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية لمطوري الواقع المعزز، ومنها: “تخزين البيانات، وتضمين نماذج ثلاثية الأبعاد”، الأمر الذي يساعد المطورين على إنشاء تجارب للواقع المعزز أكثر تعقيداً.
كما كشفت عن طرح ميزة “Dress Up” الجديدة، والتي تمكّن مستخدمي “سناب شات” من تجربة الملابس والأكسسوارات افتراضياً، إلى جانب طرح كاميرا يمكنها التحليق فوق صاحبها لالتقاط صور ومقاطع مصورة قبل أن تهبط في راحة اليد.
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