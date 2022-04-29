«أدنوك» للتوزيع تطلق زيوت فويجر الخضراء.. مجموعة زيوت المحركات المصنوعة 100% من مصادر نباتية

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء المخصصة لمحركات البنزين والديزل، والمصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة لعملائها.

وتضم مجموعة الزيوت الجديدة منتجات متخصصة لتلبية متطلبات مختلف أنواع المحركات هي «فويجر بي أكس غرين» المناسب لمحركات البنزين، و»فويجر دي أكس غرين» المخصص لمحركات الديزل. ويجري إنتاج الزيوت الجديدة باستخدام تقنيات مبتكرة تطبّق لأول مرة في المنطقة من خلال الزيوت النباتية بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بتوفير المزيد من الخيارات لعملائها من المنتجات الصديقة للبيئة، والتي سوف تتوفر قريباً لدى شركة الغيار العربية، الموزع المعتمد لشركة أدنوك للتوزيع في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة صرح السيد هاني حسن العالي، عضو مجلس إدارة مجموعة الحاج حسن والمدير التنفيذي للشركة العربية لقطع الغيار قائلاً: «نفتخر بشراكتنا مع شركة أدنوك للتوزيع لسنوات طويلة امتدت لأكثر من عشرين عاماً، إذ يضاف اطلاق هذا النوع من المنتجات الصديقة للبيئة لسلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة لتوفير المزيد من الخيارات لعملائها، بالإضافة لالتزامنا القائم لتوفير حلول للطاقة المستدامة.»

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تُعد سلسلة زيوت فويجر الخضراء الجديدة ضمن مبادرات أدنوك للتوزيع لتقديم المزيد من الخيارات للعملاء ليختاروا الأفضل لمحرّك سياراتهم. كما نعتز بكون هذا الإنجاز قد أتى بفضل الجهود المتميزة لفريق عمل أدنوك للتوزيع، وفي مراكزنا البحثية والإنتاجية المتطورة. وننوي الاستمرار في استثمار المزيد في الابتكارات التي تساهم في تحوّلنا نحو نظام طاقة متنوّع المصادر».

تتميز الزيوت الأساسية النباتية بأنها تُصنع عادة من المواد الأولية المستدامة مثل النخيل، وفول الصويا، وجوز الهند، وبذور اللفت. ويسهم استخدام خليط الزيوت الأساسية المتجددة والتقليدية في الحدّ من التأثيرات البيئية الناجمة عن المنتج النهائي. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن توفر الزيوت الجديدة أعلى أداء للمحركات مقارنة بالزيوت التقليدية المصنوعة من الزيوت الأساسية الاصطناعية، وذلك نظراً لتركيبتها الجزئية الفريدة وعملية تصنيعها المبتكرة الخالية من النفايات. تستوفي سلسلة زيوت فويجر الخضراء أيضاً أعلى معايير معهد البترول الأمريكي (API) إلى جانب إجازتها من قبل قبل كبار مصنّعي المركبات، مما يضمن للعملاء استخدام أفضل منتج متاح في هذا الجزء من العالم.

عن أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 462 محطة خدمة، و346 متجر تجزئة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2021. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 40 محطة خدمة في المملكة كما في 31 ديسمبر 2021. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae