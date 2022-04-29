رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات في زيارة رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، مساء اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت في وقت سابق دعم دولة الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه وعلى رأسها السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء “وام” شددت دولة الإمارات في البيان على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته وتطلعاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وكان الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد زار المملكة، الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق أكد العليمي أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله.