اخبار دوليه – إصابة 42 فلسطينيًا في صدامات جديدة في حرم المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - أدت صدامات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى سقوط 42 جريحًا الجمعة في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر «42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى» مشيرًا إلى أن 22 منهم نقلوا إلى مستشفى محلي. وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أفادت بسقوط 12 جريحًا.

وأوضح أن معظم الجرحى أُصيبوا «في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها دخلت باحة المسجد بعدما ألقى «مثيرو شغب» حجارة ومفرقعات بما في ذلك باتجاه حائط المبكى، مكان الصلاة المقدس لدى اليهود.

وأكدت أن عناصرها استخدموا «وسائل تفريق الشغب» لاحتواء الاضطرابات. وأفاد شهود ومراسلو وكالة فرانس برس أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لرميهما الحجارة، والثالث «للتحريض على التظاهر».

واوردت الشرطة «خلال الساعة الماضية، كان الموقع هادئًا ويدخل المصلّون (المسلمون) بأمان» إلى المسجد.

وأفاد شهود عيان ومراسلو فرانس برس عن تراجع حدة المواجهات بعد صلاة الفجر.

وعاد هدوء هش إلى المكان الذي تجمع فيه حشد المصلين في وقت مبكر من بعد ظهر آخر جمعة من شهر رمضان الذي يتوقع ان ينتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وادى الصلاة نحو 160 الف مصلّ في المسجد في آخر جمعة رمضانية.

وأشار صحافي من وكالة فرانس برس إلى أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك.

تصعيد

إلا أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعًا في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. ويسمي اليهود الموقع جبل الهيكل.

في الأسبوعين الأخيرين، جُرح أكثر من 300 فلسطيني في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

يقع المسجد الاقصى في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعدما احتلتها في 1967 مع الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة والجولان السوري.

ويدير الأردن الاقصى، لكن الدخول إليه يخضع للسيطرة الاسرائيلية.

ووقعت الصدامات الجديدة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

أثارت اقتحامات الشرطة الإسرائيلية لباحات الاقصى خلال رمضان قلقًا عالميًا، لكن اسرائيل أصرت على أنها اضطرت لاتخاذ تدابير ضد ناشطين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا يسعون لإثارة اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء القدس.

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن الدولة العبرية «ملتزمة» المحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى.

ويتهم مسؤولون فلسطينيون وناشطون إسرائيل بالسعي إلى تقسيم الأقصى إلى قسمين يهودي ومسلم أو تقسيم أوقات الزيارة، كما هي الحال في موقع مقدس آخر في مدينة الخليل المجاورة.

وقد أعربوا عن غضبهم من توغل متكرر لقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي.