فرع الزراعة بتبوك يواصل جهوده الرقابية على أسواق النفع العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك جهوده في استقبال مرتادي أسواق النفع العام والمسالخ خلال إجازة نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك عبر تكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على أسواق النفع العام التي تشمل أسواق الخضار والفاكهة والماشية والمسالخ وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح مدير الفرع المهندس هزاع الرويلي أن الفرق تؤدي عملها على مدار الساعة، حيث وضعت خطة عمل ميدانية للفرق خلال الإجازة تشمل الرقابة الصحية والتوعوية الإرشادية, مشيراً إلى أن الخطة تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة لكي تصل للمستهلك بأفضل المواصفات, مؤكدًا توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف الفرع إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.

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