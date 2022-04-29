شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام يشهد كثافة المصلين والمعتمرين في ليلة «ختمة الحرم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام خلال ليلة ختم القرآن الكريم من الشهر الفضيل توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.

ورصدت "الإخبارية" وإدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشاهد لزوار بيت الله الحرام أثناء استعدادهم لأداء صلاة المغرب اليوم الجمعة 28 / 09 / 1443هـ، وسط أجواء محفوفة بالأمن والأمان والطمأنينة.