الارشيف / اخبار السعوديه

المسجد الحرام يشهد كثافة المصلين والمعتمرين في ليلة «ختمة الحرم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام يشهد كثافة المصلين والمعتمرين في ليلة «ختمة الحرم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام خلال ليلة ختم القرآن الكريم من الشهر الفضيل توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.

ورصدت "الإخبارية" وإدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشاهد لزوار بيت الله الحرام أثناء استعدادهم لأداء صلاة المغرب اليوم الجمعة 28 / 09 / 1443هـ، وسط أجواء محفوفة بالأمن والأمان والطمأنينة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا