شكرا لقرائتكم خبر عن «التوسعة الثالثة» بالحرم تستقبل 19 مليون مصلٍ خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.

حيث ذكر مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي بأن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح (18.911.278) مليون مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد.

وقال المسعودي تم توزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الارضي، والأول، والأول ميزانين ، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية.

وأكد المسعودي أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات.

وختم حديثه المسعودي بأن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.