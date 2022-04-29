أمانة الطائف تكملُ استعدادتها لعيد الفطر المبارك وتعزِّزُ جهودها الرقابية على محال بيع الحلوى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكملت أمانة الطائف استعداداتها لعيد الفطر المبارك، بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 2200 عامل نظافة في جميع أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 540 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 210 حدائق ومنتزهات في الطائف، كما قامت بزراعة الزهور والورود المتنوعة، ووضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسية، والشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.

وجرى الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 33 مجسمًا جماليًّا مضيئًا، وتركيب 78 شكلًا مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 70 علمًا يحمل شعار هوية العيد، إضافة إلى 510 لافتات تحمل شعار العيد، وتركيب 18 مجسمًا مضيئًا منسدلًا على جسم الشجر، وتركيب 61 كرةً من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرةً، ووضع 31 لوحةً إعلانية بهوية العيد، و18 شاشةً تلفزيونيةً، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، فيما وضع 320 لوحًا لأعمدة الإنارة التجميلية، فيما ستُطلقُ فعاليتان في العيد، إضافة الى تزيين عدد من الشوارع الرئيسية.

وعزَّزت أمانة الطائف جهودها الرقابية على محلات بيع الحلوى والمكسرات والأنشطة التي يزداد الارتياد عليها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كما نفَّذت فرق وكالة الخدمات والبلديات الفرعية حملات رقابية مكثفة شملت أكثر من ١١٠٠ مرفق متخصص في بيع الحلويات والشوكولاتة والحلوى الشرقية وغيرها، لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية، والتقيد بالتعليمات البلدية داخل بيئة التحضير، ومستوى النظافة وآليات التخزين والحفظ، وسلامة المعروضات.

وبيَّنت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء والتأكد من عرض منتجات تحمل تواريخ إنتاج جديدة، ومعروضه بطريقة صحية تحفظها من التلوث، مع توفر الشهادات الصحية للعاملين وممارسة الأنشطة بشكل نظامي.

وأشارت إلى رصد ٩٨ تجاوزًا صحيًّا خلال الجولات الرقابية؛شملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم وجود تواريخ إنتاج وإنتهاء على المنتجات، إضافة إلى مخالفات تتعلق ببيئة التحضير والشهادات الصحية.