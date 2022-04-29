التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام تستقبلُ ما يقارب (19) مليون مصلٍ خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.

وبيَّن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح (18.911.278) مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد.

وأفاد أنه جري توزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين ، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).

وأكد أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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