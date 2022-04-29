خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سُلطان عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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