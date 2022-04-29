محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروعها إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيرة خلال يوم عيد الفطر المبارك، بالتأكيد على إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة اليوم متابعتها للمتغيرات الجوية التي أكدتها تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موضحةً إمكانية الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية توجه فروعها لمراعاة الحالات المطرية وإقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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