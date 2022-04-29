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ضبط 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي

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جموع المصلين يؤدون صلاة العصر بالمسجد الحرام (واس)1443-09-28 هـ

التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصل خلال رمضان

وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.وبيَّن مدير الإدارة...

34bab49b6c.jpg‏مكة المكرمة : دوت الخليج
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رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون

أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون...

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icon-clock.png27 رمضان 1443 هـ
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إنقاذ 3 مواطنين علقت مركبتهم في الرمال

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من إنقاذ (3) مواطنين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، وتقديم المساعدة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
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المغرب تقرر تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي من 30 ابريل الجاري حتى 31 مايو المقبل، وذلك في إطار...

icon-byline.pngالرباط: الوكالات
icon-clock.png27 رمضان 1443 هـ

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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