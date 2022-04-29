التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصل خلال رمضان وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب (19) مليون مصلٍ.وبيَّن مدير الإدارة... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 رمضان 1443 هـ 28 رمضان 1443 هـ

رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1443 هـ 27 رمضان 1443 هـ

إنقاذ 3 مواطنين علقت مركبتهم في الرمال تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من إنقاذ (3) مواطنين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، وتقديم المساعدة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1443 هـ 27 رمضان 1443 هـ

المغرب تقرر تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي من 30 ابريل الجاري حتى 31 مايو المقبل، وذلك في إطار... الرباط: الوكالات الرباط: الوكالات 27 رمضان 1443 هـ 27 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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