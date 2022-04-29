لهذا السبب.. الصحة تحذر من تناول أكثر من 5 جرامات ملح يوميا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، إن الاستهلاك الزائد للملح، يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه يجب أن لا يتجاوز استهلاك الشخص البالغ للملح في اليوم الواحد، ملعقة شاي صغيرة ما يعادل (5 جرامات).

وشددت على أن كثرة تناول الملح تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.