محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، إن الاستهلاك الزائد للملح، يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه يجب أن لا يتجاوز استهلاك الشخص البالغ للملح في اليوم الواحد، ملعقة شاي صغيرة ما يعادل (5 جرامات).
وشددت على أن كثرة تناول الملح تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. الصحة تحذر من تناول أكثر من 5 جرامات ملح يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.