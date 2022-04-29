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أمطار على المنطقة الشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة، وما تزال السماء ملبّدة بالغيوم.

 

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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