ودعت الإدارة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، وضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطريق داخل الأحياء السكنية وإعطاء المشاة حقهم بالعبور الآمن نظراً لتواجد الأطفال في المناطق السكنية، كما دعت لضرورة الالتزام بالإشارة الضوئية وعدم تجاوزها، والامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة ، وذك حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق .
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الإدارة العامة للمرور: تكثيف التواجد المروري خلال إجازة عيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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