اخبار الخليج – الإدارة العامة للمرور: تكثيف التواجد المروري خلال إجازة عيد الفطر السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور تكثيف التواجد المروري خلال إجازة عيد الفطر السعيد من خلال مراقبة الشوارع الرئيسية والتقاطعات وبالقرب من المجمعات التجارية والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة تتطلب زيادة أعداد الشرطة الراجلة والمتحركة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ودعت الإدارة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، وضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطريق داخل الأحياء السكنية وإعطاء المشاة حقهم بالعبور الآمن نظراً لتواجد الأطفال في المناطق السكنية، كما دعت لضرورة الالتزام بالإشارة الضوئية وعدم تجاوزها، والامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة ، وذك حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق .