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«الشؤون الإسلامية» توجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة فقط

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الدمام - شريف احمد - وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروعها إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيرة خلال يوم عيد الفطر المبارك، بالتأكيد على إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة اليوم متابعتها للمتغيرات الجوية التي أكدتها تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موضحةً إمكانية الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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