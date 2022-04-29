شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروعها إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيرة خلال يوم عيد الفطر المبارك، بالتأكيد على إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة اليوم متابعتها للمتغيرات الجوية التي أكدتها تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موضحةً إمكانية الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية.