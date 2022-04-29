شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تنصح باختبار الحساسية قبل استخدام صبغات الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة إجراء اختبار الحساسية لمنتجات صبغات الشعر، وذلك قبل البدء في استخدامها لتلافي حدوث ضرر للمستهلك.

وأشارت إلى أن أكثر الأعراض الجانبيـة شيوعـا هي احمـرار وتهيج فروة الرأس "حكة" وتساقط الشعر وحروق بالجلد، فضلا عن ضيق بالتنفس.

أما عن طريقة اختبــار الحساسية، أوضحت أنه يوضع كمية قليلـة مـن صبغة الشـعر المراد استعمالها على منطقة صغـيرة من الجلد، وتركها لمدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج.

كما نشرت عدة نصائح للتعامـل الآمـن، منها ارتــداء قفازات عنـد استعمـال الصبغات، وقـراءة التحذيرات واتباع الإرشـادات المكتوبة على العبوة قبل الاستخدام، وتجنبها خلال فترة الحمل خصوصاً في الأشهـر الأولى، وعدم خلطها مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، بجانب عدم تركهـا على الشعر أطول من الفترة المحددة، وتخزينها في المكان المناسب حسـب تعليمات الشركة المصنعة.