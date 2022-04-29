شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمير مكة يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.