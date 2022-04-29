شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزّع 550 سلة غذائية في عاصمة تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 550 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 3.300 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.