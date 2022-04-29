تهيئة 686 حديقة استعداداً لعيد الفطر المبارك بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.

وتضمنت الاستعدادات مشاركة أكثر من 3400 عامل نظافة في جميع أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وتهيئة الحدائق والواجهات البحرية، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها ٧٢٠ من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 686 حديقة في المنطقة الشرقية، وزراعة ما يقارب المليون زهرة ووردة متنوعة في حاضرة الدمام، إضافة إلى وضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسة في حاضرة الدمام، والشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف الشعبية التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.

وأوضحت الأمانة أنها انتهت من تركيب 30 مجسما جماليا مضيئا، و78 شكلا مضيئا على الأعمدة تحمل هوية العيد، و40 عَلما يحمل شعار هوية العيد، و 500 لافتة تحمل شعار العيد، و 18 مجسما مضيئا منسدلا على جسم الشجر، و61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، وتزيين 1040 شجرة نخيل، ووضع 1850 لوحة إعلانية بهوية العيد، و12 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 100 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، ووضع 580 لوحا لأعمدة الإنارة التجميلية، وكذلك تم تخصيص 1143 مجسما للعيد، فيما سيتم إطلاق 6 فعاليات في العيد، إضافة إلى عمل صيانة وإنارة لعدد من الميادين والمداخل والواجهات البحرية، وتزيين التقاطعات الواقعة على مداخل مدينة الدمام، والواجهات البحرية والكورنيش، وشملت إنارة الممرات داخل الواجهة.

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ونوهت بأنه تم توفير فرق دعم إضافية من العمالة والمعدات لمواجهة أي حالات طارئة، والوجود الميداني المستمر لمراقبة سير العمل، وتكثيف أعمال النظافة، من خلال تخصيص ٤٦ مراقبا ومشرفا لأعمال النظافة، وتجهيز 706 معدات وآليات لتنظيف أحياء مدن حاضرة الدمام، وأعمال النظافة وغسيل الأرصفة لـ ٢١٤ مصلى وجامعا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال أيام عيد الفطر السعيد، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، لما تشهده من إقبال في هذه الفترة، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينةً أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.