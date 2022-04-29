محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الماس.. إختتام المرحلة الثانية من دورة GIS بصندوق صيانة الطرق والجسور

بارك المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة للمشاركين في الدورة التي استمرت عشرة أيام بإكتسابهم المهارة واجتيازهم المرحلة الثانية من هذه الدورة بنجاح. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وجاء ذلك أثناء اختتام دورة تدريبية حول برنامج ” Geographic Information Systems (GIS) ” المرحلة الثانية والتي ينفذها قسم التدريب والتأهيل بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وشدد الماس على اهمية الدورة كونها تمثل احد الاحتياجات الاساسية لمهندسي الطرقات محفزا جميع المتدربين لاتمام بقية مراحل الدورة وعكسها في الواقع العملي. الجدير بالذكر أن الدورة تختص في مجال اسقاط المشاريع على الخرائط الرقمية وعمل التحليلات المكانية ذات العلاقة. حضر التكريم الأستاذ سيف عبدالباري مصلح الرضي مدير عام الموارد البشرية بالصندوق والاستاذ سعيد العمود مدير عام الشؤون المالية بالصندوق والمهندس عبدالله متعافي مدير عام إدارة التخطيط والاحصاء ونظم المعلومات . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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