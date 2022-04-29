اخبار الخليج – تحت شعار «رمضان الخير».. الشمالية تختتم حملة توزيع وجبة إفطار صائم على الطريق في اللوزي

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت المحافظة الشمالية حملة توزيع وجبة إفطار صائم على الطريق التي نفذتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «رمضان الخير» ، لتوزيع وجبات الإفطار على السواق ومستخدمي الطريق بهدف توعيتهم وتوجيههم إلى تجنب القيادة بسرعة خاصة قبل موعد الإفطار .

ولدى مشاركة سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وعدد من منتسبي المحافظة وأفراد شرطة خدمة المجتمع والمتطوعين ومجموعة من المسعفين في محطة التوزيع الأخيرة للحملة بمنطقة اللوزي، ذكر المحافظ العصفور أن هذه الحملة تحمل في مضامينها رسالة تجسيد النفحات الرمضانية لشهر الخير والمودة، والتواصل والتلاحم، والتكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، وتعتبر من السمات والقيم التي يتميز بها المجتمع البحريني في تعاضده وتكاتفه وبما يتماشى مع مبادرات المحافظة لاعتماد عالي مدينة صحية .

وتوجه المحافظ العصفور بجزيل الشكر والتقدير إلى المتعاونين والداعمين للحملة، وإلى إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة وفريق العمل المشارك في الحملة، على جهودهم في توزيع الوجبات الرمضانية على الصائمين، داعيًا العلي القدير أن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير واليمن والبركات.