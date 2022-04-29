اخبار دوليه – جموع المصلين بالحرمين الشريفين يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام، اليوم آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء إيمانية وروحانية ملؤها الأمن والطمأنينة والسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جموع المصلين تدفقت إلى المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى حيث امتلأت أروقته وساحاته وأدواره بالمصلين مشيرة الى ان وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت منذ وقت مبكر بتهيئة المسجد وسطحه وساحاته لاستقبال المصلين، ووضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وراحتهم، ليؤدوا العبادات والذكر وتلاوة القرآن والاستماع لخطبة الجمعة .

وأوضحت ان خطة عمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأمنية والتطوعية ركزت على استيعاب الكثافة المتوقعة لعدد المصلين وتوفير الخدمات الأمنية والإرشادية والصحية للحشود عبر كافة طرق ومسارات المشاة المحيطة بالمسجد النبوي، وزيادة عدد المشرفين والكوادر المكلفين بأعمال الإرشاد والتوجيه، ومتابعة انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي وساحاته وسطحه، وعبر مسارات الحركة داخل المسجد، والحرص على عدم إغلاق الممرات بالمصلين أثناء الخطبة، وبعد انقضاء الصلاة.

وأشارت الى ان الخدمات المقدمة شملت فرش 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، حيث حرصت وكالة شؤون المسجد النبوي على الاستفادة من كافة المساحات المخصصة للصلاة في قسمي الرجال والنساء وجعل الممرات سالكة لتسهيل دخول المصلين من كافة أبواب المسجد النبوي وعددها 100 باب، َكذلك تهيئة الممرات لانسيابية خروج المصلين في كافة أرجاء المسجد وعبر السلالم بكل يسر وسهولة بعد انقضاء الصلاة.