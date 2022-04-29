وكالة شؤون المسجد النبوي تفتح ممرات للوصول للساحات الغربية الجديدة بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها استعدادا لليلة 29 وصلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لتهيئة سبل الراحة لقاصدي المسجد النبوي.‏ وبالتعاون مع مكتب إدارة الإنشاءات بوزارة المالية قامت الوكالة بفتح ممر يوصل للساحات الغربية الجديدة للقادمين من طريق سلطانة ، بالإضافة لتسهيل الوصول للساحات الغربية للقادمين من طريق السلام وتهيئة مساحات إضافية لاسيعاب كثافة المصلين المتوقعة . يُذكر أن المسجد النبوي يشهد كثافةً في توافد المصلين والزوار في هذه الأيام والليالي المُباركة من الشهر الفضيل، فيما تُقدم جميع الجهات ذات العلاقة خدماتها كافة؛ لتحقيق الانسيابية والراحة للجميع، ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة في أجواء إيمانية خاشعة. أخبار قد تهمك

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